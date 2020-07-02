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Матч «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР

2 июля 2020, 16:40
Владимир Москалев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Москалев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Пресс-служба РФС сообщает о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура РПЛ. Встреча «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР.

Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев. Ему будут помогать ассистенты — Валерий Данченко, Владимир Миневич. Резервный судья — Антон Анопа, инспектор — Сергей Зуев.

Встреча «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля.

«Спартак» занимает 6-е место с 32 очками после 25 туров. «Тамбов» — 25 баллов и 14-я строчка.

Спартак — Тамбов

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