Пресс-служба РФС сообщает о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура РПЛ. Встреча «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР.

Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев. Ему будут помогать ассистенты — Валерий Данченко, Владимир Миневич. Резервный судья — Антон Анопа, инспектор — Сергей Зуев.

Встреча «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля.