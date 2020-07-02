Матч «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР
2 июля 2020, 16:40
Пресс-служба РФС сообщает о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура РПЛ. Встреча «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР.
Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев. Ему будут помогать ассистенты — Валерий Данченко, Владимир Миневич. Резервный судья — Антон Анопа, инспектор — Сергей Зуев.
Встреча «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля.
«Спартак» занимает 6-е место с 32 очками после 25 туров. «Тамбов» — 25 баллов и 14-я строчка.
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