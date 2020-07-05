По информации «СЭ», матч 26-го тура российской премьер-лиги «Рубин» — «Оренбург» состоится. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев ранее не мог дать «СЭ» конкретного ответа, состоится ли сегодня игра.

До этого сообщалось, что «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином» на 19 июля из-за случаев коронавируса в команде. Матч должен состояться 5 июля и начаться в 18.30 по московскому времени.

Напомним, что до этого КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса. Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром». В таблице РПЛ «Оренбург» по итогам 25-го тура опустился на последнее место.