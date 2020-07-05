Спортивный директор «Оренбурга»: «Роспотребнадзор пока не дал нам разрешения на вылет в Казань. Игра с «Рубином» через 8 часов...»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев по-прежнему не готов сказать, состоится ли сегодня гостевой матч в рамках 26-го тура РПЛ с «Рубином». Ранее у 10 игроков команды был выявлен коронавирус.

«Оренбург» попросил «Рубин» перенести встречу на 19 июля. Однако все будет зависеть от решения Роспотребнаддзора.

— Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14.00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких... Ждем. Разрешат — полетим, нет — не полетим. Такая вот история. Игра запланирована на 18.30 — то есть через 8 часов, — сказал Андреев. (Виталий Айрапетов)