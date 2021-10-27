Дюков рассказал об основных решениях, принятых на Исполкоме РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал том, какие вопросы были рассмотрены на прошедшем Исполкоме.

Ранее, 27 октября, стало известно, что ряд детских спортивных школ получат дополнительные выплаты. При этом в состав Бюро Исполкома РФС вошел исполняющий обязанности президента Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Коротко, было рассмотрено несколько вопросов. В том числе рассматривался вопрос утверждения отчета — бухгалтерская, бюджет за 2020 год. Также был рассмотрен вопрос и были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола. Согласно новому подходу, уже за 2021 год ряд спортивных школ, около 41 учреждения, получат выплаты. На выплаты мы направим 1,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые выделяет РФС. Начиная с 2023 года, мы переходим на гибкую систему определения выплат. Они будут также и стимулирующими, будут привязаны к требованиям по инфраструктуре. Размер выплат будет зависеть от количества минут, которые воспитанник провел в премьер-лиге.

Была произведена корректировка в оказании помощи нашим межрегиональным объединениям. Сегодня также был утвержден состав нового бюро Исполкома. Поскольку Сергей Геннадьевич покинул РПЛ, то клубы подняли вопрос о включении Хачатурянца", — сказал Дюков.