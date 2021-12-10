Шварц высказался о возможной отмене матча с «Зенитом» из-за мороза

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможной отмене матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» из-за мороза.

«Могут ли отменить матч из-за мороза? В прошлом году в кубке против «Спартака» тоже было морозно. Нас этим не удивить. Парни тренируется, проводят тренировку не свежем воздухе», — сказал Шварц.

Встреча «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.