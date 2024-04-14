УЕФА частично профинансирует турнир развития организации в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет частично профинансирован организацией.

с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет второй турнир развития УЕФА. В нем примут участие команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет.

«Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Волгоград впервые принял турнир развития УЕФА в прошлом году.