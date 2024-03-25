Матч 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» пройдет при усиленных мерах безопасности

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков поделился подробностями организации матча 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН».

Игра пройдет 30 марта на стадионе «Ростех-Арена». Начало — в 17.30 мск.

«Будут приняты повышенные меры безопасности. На входах на стадион будет проводиться усиленный досмотр. Также будет усилена охрана на стадионе, в том числе перед началом и во время матча», — цитирует Лыскова ТАСС.

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на 15-й строчке (14 очков).

Игра первого круга между командами завершилась вничью — 0:0.