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25 марта, 20:11

Матч 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» пройдет при усиленных мерах безопасности

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков поделился подробностями организации матча 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН».

Игра пройдет 30 марта на стадионе «Ростех-Арена». Начало — в 17.30 мск.

«Будут приняты повышенные меры безопасности. На входах на стадион будет проводиться усиленный досмотр. Также будет усилена охрана на стадионе, в том числе перед началом и во время матча», — цитирует Лыскова ТАСС.

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на 15-й строчке (14 очков).

Игра первого круга между командами завершилась вничью — 0:0.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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Рубин – Ахмат
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