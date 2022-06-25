Семак отметил игру Бакаева в товарищеском матче против «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).

— Как вам Бакаев? Как изменился его настрой?

— Ничего не изменилось. Он и в прошлой игре вышел активно. Просто тут были моменты, свободные зоны, в которое он врывался и хорошо использовал. Забил прекрасный мяч. Он всегда играет активно, с желанием, с движением.

— Бакаев — лучший игрок встречи?

— Думаю, да. И Малком хорошо сыграл, и Зелимхан — у него был не только гол, но и еще моменты.