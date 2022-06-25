Семак отметил игру Бакаева в товарищеском матче против «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).
— Как вам Бакаев? Как изменился его настрой?
— Ничего не изменилось. Он и в прошлой игре вышел активно. Просто тут были моменты, свободные зоны, в которое он врывался и хорошо использовал. Забил прекрасный мяч. Он всегда играет активно, с желанием, с движением.
— Бакаев — лучший игрок встречи?
— Думаю, да. И Малком хорошо сыграл, и Зелимхан — у него был не только гол, но и еще моменты.
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4
|Краснодар
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|Ахмат
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|0
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8
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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|0
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11
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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