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Массовой распродажи в «Спартаке» не будет. Цель перед Руем Виторией — чемпионство

18:04
Массовой распродажи в «Спартаке» не будет. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массовой распродажи в «Спартаке» не будет. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», летом красно-белые не планируют массовой распродажи, как это утверждает Telegram-канал BlackMirror. По его сведениям, москвичи могут одновременно расстаться с 22-летним хавбеком Алексом Кралом (если предложение составит 20 миллионов евро), 27-летним защитником Самюэлем Жиго (10-12), одним их двух форвардов — 24-летним Эсекиэлем Понсе (10-12) или 23-летним Джорданом Ларссоном (12-14).

Плюс, не исключено, что к ним добавится 23-летний левый вингер Айртон (10-12). По нашим данным на каждого футболиста действительно есть определенная цена, давая которую клуб-претендент может забрать игрока.

Однако речь не идет о единовременном уходе сразу четырех-пяти ведущих исполнителей — «Спартак» готов расстаться не более, чем с одним-двумя.
Дело в том, что перед новым тренером Руем Виторией (контракт с 51-летним специалистом должны были заключить еще 8 мая, но не успели окончательно обговорить ряд мелких деталей соглашения) руководство поставит задачу взять чемпионский титул в год столетия «Спартака».

У высшего менеджмента красно-белых есть понимание, что португалец не сможет решить ее без нынешних полсостава, тогда как массовое приобретение новичков в качестве компенсации ушедшим грозит серьезными расходами. (Вячеслав Короткин)

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