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«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодежных команд

18:29
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В матче 25-го тура молодежного первенства России «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1).

«Локо» набрал 47 очков и занимает пятое место. У «Краснодара» 60 очков и вторая позиция.

Молодежные команды

25-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:1 (0:0)

Голы: Самко, 58 (0:1). Борисенко, 75 (1:1).

Судья: Стрелков (Курск).

12 мая. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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