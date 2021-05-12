«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодежных команд
18:29
В матче 25-го тура молодежного первенства России «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1).
«Локо» набрал 47 очков и занимает пятое место. У «Краснодара» 60 очков и вторая позиция.
Молодежные команды
25-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:1 (0:0)
Голы: Самко, 58 (0:1). Борисенко, 75 (1:1).
Судья: Стрелков (Курск).
12 мая. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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