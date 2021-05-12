«Динамо» обыграло «Химки» в матче молодежных команд
17:06
В матче 25-го тура молодежного первенства России «Динамо» выиграло у «Химок» (1:0).
Единственный мяч забил Кирилл Жуковский. Динамовцы занимают второе место во второй десятке, имея в активе 33 очка. У «Химок» 22 очка и шестая позиция.
Молодежные команды
25-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 1:0 (0:0)
Гол: Жуковский, 64.
Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).
12 мая. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
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