10:35 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Желание тренировать у меня есть. Готов работать и за пределами Италии"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что пока не получал предложений о работе. Он также добавил, что готов работать и за пределами Италии.

- Я жду лучшего предложения, - приводит  La Gazzetta Dello Sport слова Карреры. - Желание тренировать у меня есть, но конкретных вариантов пока нет. Я готов ко всем возможностям, даже к работе за пределами Италии.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

 

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