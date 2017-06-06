Массимо Каррера: "Эмоции от контракта? Сначала пожелаю здоровья Зобнину!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" пожелал скорейшего выздоровления полузащитника Роману Зобнину, который получил серьезную травму в матче за сборную России против Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.
– Какие чувства испытываете после продления контракта со "Спартаком"?
– Об этом – позже, – сказал Каррера. – А для начала пожелаю скорейшего выздоровления Зобнину. Очень жаль парня! Но игрок не должен опускать рук. Роман знает, что мы ждем его в Тарасовке, верим в энергию и силы полузащитника. Так что все будет хорошо! Травма, к сожалению, серьезная, но я написал Зобе, что он вернется на поле еще сильнее, чем был до повреждения. И я лично буду ему в этом помогать!
Полное интервью Массимо Карреры //
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вперёд Спартак!
БРАВО, МАССИМО!
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alex221083
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