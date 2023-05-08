Маслов: «Не обидно от того, что «Зенит» стал чемпионом в матче со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос «СЭ», обидно ли ему, что «Зенит» стал чемпионом после победы над красно-белыми (3:2).

«Мне не обидно от того, что «Зенит» стал чемпионом в матче со «Спартаком». Обидно, что мы не смогли выиграть конкретную игру. Это единственное, что расстраивает», — сказал Маслов «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.