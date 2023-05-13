Маслов одной фразой отреагировал на вылет «Торпедо» в первую лигу

Экс-президент «Торпедо» Денис Маслов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение клуба от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Очень грустный день сегодня для «Торпедо», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.