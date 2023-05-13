Геркус заявил, что расстроен вылетом «Торпедо» из РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

— «Торпедо» возвращается в ФНЛ. Как команда будет жить при таком раскладе? Будет ли она жить?

— Будет, конечно. Куда денется. Но я расстроен.

— Нет желания вернуться?

— Это не у меня нет желания.

— А у кого?

— (Указывает на руководство «Торпедо».)

— А в принципе контакт поддерживаете с «Торпедо»?

— Нет.

— То есть вообще ваше возвращение в клуб невозможно?

— Не знаю.

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.