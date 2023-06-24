Малком, Клаудиньо и Мантуан не покинут «Зенит»

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболистов в России.

«Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.