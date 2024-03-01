В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба провел второй сбор команды в России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий железнодорожников Артем Дзюба не присутствовал на втором сборе команды в ОАЭ.

«Скажу честно: когда приехал на базу и зашел в павильон, где установлены тренажеры, Артем и тренер меня не видели. Поэтому у меня была возможность оценить уровень тренировки, нагрузки и самоотдачи. Работать самостоятельно всегда сложнее. Но я не разглядел даже малейшей поблажки к себе. Шла силовая часть занятия: все без пауз, с полной выкладкой. После тренировки я даже связался с главным тренером и сказал: Артем хорошо работает. К третьему сбору Дзюба вернулся в расположение команды, все в штатном режиме.

И еще один важный момент: Дзюба работал в Баковке прежде всего потому, что там есть все необходимое медицинское оборудование для полноценного восстановления футболистов. Его мы в непростых логистических условиях установили в 2023 году и теперь, когда нужно, активно используем. В дубайских отелях этого просто нет», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся в расположение команды в начале третьего тренировочного сбора в ОАЭ.