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1 марта, 13:30

В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба провел второй сбор команды в России

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий железнодорожников Артем Дзюба не присутствовал на втором сборе команды в ОАЭ.

«Скажу честно: когда приехал на базу и зашел в павильон, где установлены тренажеры, Артем и тренер меня не видели. Поэтому у меня была возможность оценить уровень тренировки, нагрузки и самоотдачи. Работать самостоятельно всегда сложнее. Но я не разглядел даже малейшей поблажки к себе. Шла силовая часть занятия: все без пауз, с полной выкладкой. После тренировки я даже связался с главным тренером и сказал: Артем хорошо работает. К третьему сбору Дзюба вернулся в расположение команды, все в штатном режиме.

И еще один важный момент: Дзюба работал в Баковке прежде всего потому, что там есть все необходимое медицинское оборудование для полноценного восстановления футболистов. Его мы в непростых логистических условиях установили в 2023 году и теперь, когда нужно, активно используем. В дубайских отелях этого просто нет», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся в расположение команды в начале третьего тренировочного сбора в ОАЭ.

 
Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

 

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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П
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