Масалитин считает, что Юран проделал грамотную работу в «Пари НН»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Во-первых, тут стоит отметить грамотную работу Юрана. Он сумел выстроить игру команды и подобрать подходящую тактическую схему, во что, самое главное, поверили игроки команды. Да, им не всегда легко, где-то отталкиваются от соперника, но, повторюсь, Сергей Николаевич отталкивается от возможностей своих подопечных, что и приносит им результат, несмотря на статистические показатели», — цитирует Масалитина RT.

После 13 туров «Пари НН» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 20 очков. 5 ноября нижегородцы сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.