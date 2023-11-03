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Сегодня, 17:48

Мостовой: «Сперцян затухнет в РПЛ, ему нужно уезжать»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно уезжать из РПЛ в один из европейских чемпионатов.

«Сперцяну нужно было еще летом уезжать, ему нужно и дальше развиваться. Как это сделать сейчас в РПЛ? Да никак просто. Здесь он просто затухнет, вот и все. В РПЛ ты потухнешь. Сперцян — талантливый футболист, но ему нужно перейти в европейскую команду, играть там и набираться опыта. Здесь ему тяжело будет в плане развития», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 16 матчей за «быков» во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-spertsyan-zatuhnet-v-rpl-emu-nuzhno-uezzhat/
Александр Мостовой
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Джон Кордоба

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Квинси Промес

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Иван Обляков

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