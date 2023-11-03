Мостовой: «Сперцян затухнет в РПЛ, ему нужно уезжать»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно уезжать из РПЛ в один из европейских чемпионатов.

«Сперцяну нужно было еще летом уезжать, ему нужно и дальше развиваться. Как это сделать сейчас в РПЛ? Да никак просто. Здесь он просто затухнет, вот и все. В РПЛ ты потухнешь. Сперцян — талантливый футболист, но ему нужно перейти в европейскую команду, играть там и набираться опыта. Здесь ему тяжело будет в плане развития», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 16 матчей за «быков» во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.