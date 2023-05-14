Масалитин поделился впечатлениями от матча «Крыльями Советов» и «Локомотивом»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом» (1:1).

«В этом матче низы не могли, а верхи не хотели. Если бы «Локомотиву» нужна была победа, то они играли бы иначе. «Крылья» показали свой потолок. Почему не играл Дзюба? Уже бы в Америке знали, если бы он получил травму. А так выяснилось перед игрой, что он не выйдет на поле. Такой наш футбол, где все узнаешь в последний момент», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции, имея в активе 26 баллов. Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».