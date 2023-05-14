Билялетдинов заявил, что «Локомотив» не впадает в зависимость от Дзюбы

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался на тему роли нападающего Артема Дзюбы в составе железнодорожников.

«Сегодня на поле не было Артема Дзюбы. Но я не считаю, что это как-то отрицательно сказалось на игре «Локомотива». Ни одна команда не зависит от одного игрока. Дзюба не Месси и не Роналду, чтобы от него впадать в зависимость. Да, у железнодорожников нет как такового второго ударного форварда. Но есть Вильсон Изидор, который сегодня вышел и сравнял счет. Возможно, он не такой результативный, как Артем. Но не стоит забывать, что Дзюба в последних играх тоже не забивал. Так что не будем заострять внимание только на одном футболисте. В футбол играют 11 человек», — приводит слова Билялетдинова RT.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах за железнодорожников.