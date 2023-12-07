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Масалитин: «У «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин объяснил, как «Локомотиву» удалось переиграть «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России. По его мнению, с наступлением холодов бразильские футболисты сине-бело-голубых начинают играть хуже.

«Если бы его удалили Пиняева, наверное, были бы правы. Очень сыграл грубо. Ну дали желтую, значит, судья так трактовал. У «Локомотива» не было главного тренера Галактионова, не было Баринова. Казалось, эта ситуация плохо повлияет на команду, а ребята собрались. Соперник — хороший раздражитель. «Локо» забил быстрый гол. И этот гол повлиял на ход игры. «Железнодорожники» поверили, что могут хорошо сыграть с «Зенитом». А у «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства, и все. Но это еще год назад было видно. Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду. Этот минус и сыграл, наверное, большую роль», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

После 17 туров «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице (33 очка), а «Локомотив» занимает 6-ю строчку — 28 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/06/21867937.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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