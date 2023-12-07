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Гранат — о переходе на систему «весна-осень»: «Не думаю, что кардинально что-то изменится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат не считает, что что-то кардинально изменится, если в российском футболе вернутся на схему проведения соревнований по системе «весна-осень».

«Я не думаю, что кардинально что-то изменится, потому что мы никак не можем на погоду повлиять. Я имею в виду кардинальное изменение по погодным условиям. А то, что будет удобнее всем лигам, конечно. Лучше летом играть.

Кому был выгоден больше всего переход на «осень-весну»? Наверное, всему чемпионату, потому что, насколько я читал и слышал, что под еврокубки все это делалось. Сейчас у нас еврокубков нет. С «весной-осенью» мы как раз брали еврокубки. Наверное, это общее решение всех клубов и самой лиги», — цитирует Metaratings.ru Граната.

С 1992 по 2010 годы чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-ne-dumayu-chto-ot-perekhoda-na-vesnu-osen-chto-to-kardinalno-izmenitsya-312661/
Владимир Гранат
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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