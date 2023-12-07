Шитов считает, что у «Крыльев Советов» есть все шансы занять призовое место

Полузащитник «Тюмени» Виталий Шитов поделился мнением о перспективах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сможет ли мой брат вместе с «Крыльями занять призовое место? Да. Мне нравится их футбол, атакующий стиль. Будем болеть и надеяться, у них есть все шансы занять призовое место. Разговаривали ли с братом об Осинькине? Прям детально не общались по Осинькину. Если взять моего брата, он сказал, что тренировки достаточно плодотворные, чувствует, что прибавляет. Наверное, для него огромный плюс, что попал именно к Осинькину», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

20-летний Владислав Шитов выступает за «Крылья Советов» с февраля 2023 года. Всего за самарский клуб 53 матча, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

После 17 туров «Крылья советов» занимаю четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).