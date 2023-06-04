Масалитин — о потенциальных новичках ЦСКА: «Взял бы Веру, Коваленко и вернул бы Олейникова»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нуждаются в усилении у армейского клуба и «Спартака».

— Какие позиции летом надо укрепить «Спартаку и ЦСКА?

— Начнем со «Спартака». Тут ключевой вопрос — Промес и его суд в Нидерландах. Чем дело кончится, поди знай. Ну и в любом случае нужен нападающий. Соболев вечно на карточках, Николсон не убедил. В отличие, кстати, от Бальде. Он-то мне нравится. Кроме того, необходимо усилить оборону и центр полузащиты. Чтобы была конкуренция, и тот же Зобнин не чувствовал бы себя незаменимым.

— Теперь о ЦСКА.

— Если бы за селекцию отвечал я, постарался бы взять Веру из «Оренбурга» и Коваленко, который принадлежит «Сочи», а этот сезон провел в «Крыльях» на правах аренды. Еще вернул бы Олейникова, армейского воспитанника, который раскрылся в «Ахмате». И разумеется, купил бы забивного центрфорварда уровня Кордобы или Конате.

— Карраскаля надо продавать?

— Здесь все от самого колумбийца зависит. Если у него есть характер, готов отвоевывать место в основе — конечно, пусть остается. Игрок-то качественный. Но если будет валять дурака — тогда лучше подыскать ему новый клуб. Весной, выходя на замену, Карраскаль не впечатлял. Какой-то вялый, лишний вес...