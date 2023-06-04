Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзовые медали по итогам сезона РПЛ

Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзовые медали по итогам сезона РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе не предусмотрены премии за третье место по итогам чемпионата, поэтому дополнительных призовых футболисты не получат.

В последнем туре «Спартак» уступил на выезде «Крыльям Советов». Клуб стал третьим с 54 очками, отстав на четыре от ЦСКА и на 16 от «Зенита».