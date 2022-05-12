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Мартинс: «Остаюсь играть в России на следующий сезон, я люблю «Спартак»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс после победы над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России в беседе с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.

«После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»! — сказал Мартинс.

«Спартак» арендовал Мартинса в январе 2022 года. 25-летний люксембуржец забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах за красно-белых.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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