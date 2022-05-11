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11 мая, 23:44

Джикия рассказал о настроении иностранцев в «Спартаке» на фоне отстранения российских клубов от еврокубков

Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настроении иностранных футболистов на фоне отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

— Есть ли проблемы с мотивацией у легионеров после исключения из еврокубков?

— Не знаю. Все спокойно. Иностранцы с нами. Есть потери, о которых говорили месяц назад. На сегодняшний день все в команде. Надо дождаться окончания сезона, там будут дальнейшие меры. У Мозеса хорошее настроение. Мы сосредоточены на результате, о будущем будем говорить после сезона. В чате всех ушедших футболистов удалили. Им информация о «Спартаке» за рубежом ни к чему. С Алексом Кралом общались. Со всеми в хороших отношениях.

2 мая УЕФА объявил, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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