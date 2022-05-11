Джикия рассказал о настроении иностранцев в «Спартаке» на фоне отстранения российских клубов от еврокубков

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настроении иностранных футболистов на фоне отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

— Есть ли проблемы с мотивацией у легионеров после исключения из еврокубков?

— Не знаю. Все спокойно. Иностранцы с нами. Есть потери, о которых говорили месяц назад. На сегодняшний день все в команде. Надо дождаться окончания сезона, там будут дальнейшие меры. У Мозеса хорошее настроение. Мы сосредоточены на результате, о будущем будем говорить после сезона. В чате всех ушедших футболистов удалили. Им информация о «Спартаке» за рубежом ни к чему. С Алексом Кралом общались. Со всеми в хороших отношениях.

2 мая УЕФА объявил, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.