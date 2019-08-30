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Мартин Йиранек: «Такие матчи, как «Спартак» — «Зенит», всегда идут особняком»

05:02
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Экс-защитник «Спартака» Мартин Йиранек перед матчем 8-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что шансы у команд равны. По его мнению, такие игры всегда идут особняком.

— Считаю, что такие матчи всегда идут особняком, — цитируют «Известия» Йиранека. — Думаю, шансы здесь равны, победить может любая команда. Однако красно-белые будут иметь небольшое преимущество за счет своего поля. У москвичей появился командный дух, все ребята действуют как единый коллектив. «Зенит» же, наверняка, захочет реабилитироваться за неудачи в последних турах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://iz.ru/915555/sevastian-terletckii/piatero-odnogo-zhdut-rpl-mozhet-poluchit-novogo-lidera

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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