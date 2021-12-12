Маркус Гисдоль: «У меня никогда не было столько эмоций до зимнего перерыва»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (2:0).
«Мы очень рады этой победе. После игры с «Марселем» некоторые замены были сознательные, некоторые — вынужденные. У нас в составе не было Бека-Бека и Петрова. Сегодня мы подумали о том, как будем играть. Команда отреагировала так, как могла. Хочу выделить наших молодых ребят — Зиновича, Бабкина и Худякова, они внесли значительный вклад в игру.
После игры с «Марселем» состояние Бека-Бека было не совсем хорошее. Надеялись, что ситуация изменится. Я на него рассчитывал, но перед игрой он сказал, что не совсем готов.
Сказал команде перед игрой, что нужно ждать моментов, когда соперник не успеет позиционно расставиться. Ключ к игре сегодня — надежная игра в обороне, мы не дали им создать много моментов и воспользовались своими шансами.
У меня никогда не было столько эмоций до зимнего перерыва, сколько я пережил здесь. Могу сослаться на статистику, что мы задействовали 30 игроков во всех играх. Это говорит о трудностях, с которыми мы столкнулись.
Команда собирается в середине января, пройдет медосмотр и отправится на сборы. Надеюсь, у меня получится собрать всех игроков, без травмированных», — сказал тренер.
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