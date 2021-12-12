Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил выступление команды в первой части сезона.

— Какие итоги можешь подвести после первой части сезона?

— У нас был плохой период, очень ждали этой победы. Было важно закончить год победой. Нам надо всем отдохнуть и с новыми силами приступить к сборам.

— Вы не выигрывали семь матчей подряд, с чем вы это можете связать?

— У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных — это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе. Конечно, когда идет такая неудачная серия в команде плохая атмосфера, нет уверенности в себе. Это было сложное время для нас. Сейчас всем нужно отдыхать и даже не думать о футболе.

— Какие отношения в команде между игроками и тренером?

— Все отлично, все друг друга поддерживают. Сегодня мы радовались забитым голам так, как будто мы выиграли какой-то еврокубок. Все очень ждали этой победы.

— Ральф Рангник участвовал в тренировочном процессе?

— Нет, он не участвовал, просто всегда находился на стадионе. Как руководитель, он хороший специалист, все мы видим, где он сейчас находится, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» обыграл «Уфу» (2:0).СРР