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Мацей Рыбус: «Главная причина неудач «Локомотива» — большое количество травмированных»

22:34
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил выступление команды в первой части сезона.

— Какие итоги можешь подвести после первой части сезона?

— У нас был плохой период, очень ждали этой победы. Было важно закончить год победой. Нам надо всем отдохнуть и с новыми силами приступить к сборам.

— Вы не выигрывали семь матчей подряд, с чем вы это можете связать?

— У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных — это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе. Конечно, когда идет такая неудачная серия в команде плохая атмосфера, нет уверенности в себе. Это было сложное время для нас. Сейчас всем нужно отдыхать и даже не думать о футболе.

— Какие отношения в команде между игроками и тренером?

— Все отлично, все друг друга поддерживают. Сегодня мы радовались забитым голам так, как будто мы выиграли какой-то еврокубок. Все очень ждали этой победы.

— Ральф Рангник участвовал в тренировочном процессе?

— Нет, он не участвовал, просто всегда находился на стадионе. Как руководитель, он хороший специалист, все мы видим, где он сейчас находится, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» обыграл «Уфу» (2:0).СРР

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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