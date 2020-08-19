Марко Николич: «Пропустили с первого же удара в створ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1).

— Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70 процентов времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Николича. — Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трех матчей — это неплохо. Следующий матч — дерби со «Спартаком».

— Вы еще в прошлом сезоне говорили, что у нападающих проблемы с реализацией. Как с этим бороться?

— В чемпионате России самое важное — забивать первым. Если мы забьем, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы.

— Преимущество по угловым 14:1. Довольны стандартами?

— У нас были моменты на угловых — у Мурило, Смолова. Нужно забивать.