Марко Николич: «Лига чемпионов? Сейчаc «Локомотив» готовится к «Тамбову»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ (0:0).

— Последние 30 минут мы проводили атаки и контратаки, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Не хватает уверенности, нужно качественно играть в 1-2 касания.

— Стоило ли выпустить Крыховяка пораньше?

— Не знаю, может, чуть раньше, может, чуть позже. Он принес на поле энергию, но, к сожалению, не получилось забить.

— Не настораживает физическая форма команды перед Лигой чемпионов?

— Мы будем через шесть дней играть против «Тамбова», потом ЦСКА, потом «Химки». До Лиги чемпионов будет много матчей. Сейчас готовимся к «Тамбову».