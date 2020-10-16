Марко Николич: «Известные французские тренеры говорили, что не нужно продавать Камано в Россию»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что нападающий Франсуа Камано пока не может ярко проявить себя в московском клубе, так как еще не набрал форму.

«В прошлом сезоне он показывал качественный футбол, мне понравилось, — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Он начал не так плохо у нас. Лига 1 завершилась примерно в начале марта. А до этого он не играл, потому что там сменился тренер, поменялась схема: его амплуа оказалось невостребованным. Если бы он играл постоянно, мы бы никогда не купили его. По нему были предложения. Известные французские тренеры говорили, что не нужно продавать в Россию такого молодого игрока. Его оценивали в 15-20 миллионов евро. Когда мы отправили «Бордо» первое официальное предложение, клуб его не принял.

Ему нужно время. Для нас это хороший игрок.

Когда наберет форму? Не могу сказать. Нужно время, а сколько — не знаю. С Камано пробуем, чтобы он набирал форму через игры».