Маркиньос рассказал, что помогло ему стать лидером «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал «СЭ», как ему удалось улучшить свою игру.

«В футболе не всегда все происходит так, как нам хочется. Мы не все можем предсказать. В начале сезона мне было довольно сложно. Перед началом сезона у меня была операция, а позже погиб мой отец. Мне было очень тяжело. Но как ни странно, после смерти отца я стал работать больше и лучше. Я понял, что концентрация на футболе может мне помочь стать лучше», — сказал Маркиньос «СЭ».

Всего в этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 32 матча за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 9 результативными передачами.