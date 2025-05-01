Нагорных — о слухах про возвращение Семина: «Галактионов на месте»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Юрия Семина главным тренером железнодорожников.
«Много разной информации появляется. Михаил Галактионов на месте и сегодня проводил восстановительную тренировку и другие мероприятия с командой на базе в Баковке, где идет подготовка к субботнему матчу», — сказал Нагорных «СЭ».
«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире.
В РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Новости