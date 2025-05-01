Футбол
1 мая, 20:00

Нагорных — о слухах про возвращение Семина: «Галактионов на месте»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Юрия Семина главным тренером железнодорожников.

«Много разной информации появляется. Михаил Галактионов на месте и сегодня проводил восстановительную тренировку и другие мероприятия с командой на базе в Баковке, где идет подготовка к субботнему матчу», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

В РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zega

    "Паровозик" до сих пор ощущает отголоски хозяйствования бабы Оли, которая поставила их на рельсы ведущие в тупик.

    02.05.2025

  • BOVArius

    Локо занимает место которое может занимать. И даже Юрьпалыч его не спасает. Конечно мы все хотим лучшего. Но чудес не бывает. Надо признать что 6 место сейчас это потолок. Пусть тренируются.. Посмотрим что из этих юношей получитсяв следующем году....

    02.05.2025

  • fell62

    Нагорных сам сидит на чемоданах , а заливается соловьём)))

    01.05.2025

  • Le-stat

    Зайди рассказать про удивление от 6 места. Заинтриговал))

    01.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Нет трофея-нет тренера !! Следующий пошел..

    01.05.2025

  • Ратель

    Ну, с одной стороны, он обязан это сказать. С другой... если оставить Галактионова, будет стабильность. Т.е., 5-8 место. Но можно рискнуть ;-)

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    черти

    01.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну пусть и дальше веселит)

    01.05.2025

  • the gathering !

    Семину 77 лет, оставьте старика в покое

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Семин? Хорошо. Но у Симоняна больше опыта.

    01.05.2025

  • Captain

    Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

    01.05.2025

  • Le-stat

    «Галактионов на месте» _________________________ Присох? Ацетоном можно побрызгать))

    01.05.2025

  • Pele Peleevich

    Я очень удивлюсь, если Локо удержит 6-е место. Даже, несмотря на 2 игры с аутсайдерами.

    01.05.2025

  • Pele Peleevich

    Ну-ну...

    01.05.2025

  • Сон Морфей

    Эштреков!)

    01.05.2025

  • Бонч Бруевич

    Семин? А, может, всё-таки Бышовец?

    01.05.2025

    • Маркиньос рассказал, что помогло ему стать лидером «Спартака»

    В ЦСКА рассказали, когда примут решение по будущему Гуарирапы
