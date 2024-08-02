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Сегодня, 14:51

Маркиньос прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

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Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

«Маркиньос в Москве, он сам мне об этом сказал. Думаю, что он подпишет контракт со «Спартаком», — сказал Бензе «СЭ».

Ранее стало известно, что Маркиньос окончательно готов присоединиться к «Спартаку». Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

Александр Абустин

ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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