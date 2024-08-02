Белых объяснил уход из «Спартака»

Бывший технический директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос «СЭ» о причине ухода из клуба.

«Разошлись взгляды на развитие клуба», — сказал Белых «СЭ».

1 августа Белых сообщил «СЭ» об уходе с поста технического директора «Спартака».

Белых перешел в «Спартак» в июле 2023 года из хоккейного «Авангарда». Там он занимал должность генерального директора.