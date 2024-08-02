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Сегодня, 14:39

Белых объяснил уход из «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший технический директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос «СЭ» о причине ухода из клуба.

«Разошлись взгляды на развитие клуба», — сказал Белых «СЭ».

1 августа Белых сообщил «СЭ» об уходе с поста технического директора «Спартака».

Белых перешел в «Спартак» в июле 2023 года из хоккейного «Авангарда». Там он занимал должность генерального директора.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Динамо» хотело подписать лучшего игрока Кубка Америки-2024

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Рубин – Химки
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