«Динамо» не рассматривало подписание Хамеса Родригеса

Московское «Динамо» не рассматривало подписание полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, заявил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что бело-голубые этим летом интересовались Родригесом.

Колумбийский футболист был признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2024. В шести матчах турнира колумбиец стал автором одного забитого мяча и шести голевых передач.

Хамес выступает за «Сан-Паулу» с 2023 года. В составе бразильской команды футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.