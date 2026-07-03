«Филадельфия» сделала оффершит Карлссону из «Анахайма», он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

«Филадельфия» сделала оффершит шведскому нападающему «Анахайма» Лео Карлссону, сообщает пресс-служба клуба.

«Флайерз» предложили 21-летнему форварду пятилетний контракт со средней зарплатой 18 миллионов долларов за сезон. Если «Анахайм» не повторит это предложение, то в качестве компенсации получит четыре выбора в первом раунде драфта НХЛ в течение следующих четырех лет.

В случае подписания соглашения Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, обойдя российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, среднегодовая зарплата которого составляет 17 миллионов долларов.

Согласно коллективному соглашению НХЛ, у «Анахайма» есть семь дней, чтобы повторить условия контракта и сохранить хоккеиста или отказаться от этого и получить компенсацию в виде драфт-пиков.

В минувшем сезоне Карлссон провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 67 (29+38) очков. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 12 встречах, в которых он помог «Анахайму» выйти во второй раунд.

Карлссону 21 год. Швед был выбран «Анахаймом» под вторым номером на драфте НХЛ 2023 года. За карьеру в лиге он провел 201 матч в регулярных чемпионатах и набрал 141 (61+80) очко.