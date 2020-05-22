Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что предпринимает семья, чтобы победить коронавирус. Сегодня стало известно, что футболист сдал положительный тест.

— Журналисты узнали что у нас COVID-19 раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу, — написала Мария Погребняк в Instagram. — Но первоисточником новостей обо мне все равно будет мой Instagram.

Страшно? Очень.

Сейчас постараюсь рассказать все по порядку!

Итак. Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок.

Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на кт, диагноз: двухстороняя пневмония.

Я была уверена, что он ее подцепил в самолете! Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы.

Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5. Я вызвала врача сдать кровь.

Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего — пневмония).

Вот как все развивалось, считаем первый день — вчера:

1. День: у старшего -37,3-37,5 першение в горле слабость, вызвали врача сдали кровь, результат получили практически сразу! Врач выписал направление на КТ (поехали в этот же день) итог: пневмония начальная стадия (левое легкое).

У среднего: никаких симптомов, только температура подскочила до 38.5, аппетита нет! Температура сбивается легко парацетамолом!

У младшего: температура 37,3, рвота, слабость — пневмонии нет, сдавал вместе со старшим! Обоняние есть, аппетит тоже

У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов!

У мужа: началась подниматься температура, поехал на КТ: двухстороняя пневмония. Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же... В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!