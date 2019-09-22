Мариу Фернандес: «Хорошо адаптировался в России и чувствую, что дома»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес дал понять, что уже давно адаптировался в России. Бразилец перешел в армейский клуб в 2012 году, а с 2017-го защищает цвета российской сборной.

— Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране. Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно. Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома.

— На лицах прохожих стало больше улыбок после ЧМ-2018? И как изменилась ваша жизнь, ведь наверняка вас стали еще чаще узнавать на улицах?

— Конечно, моя жизнь существенно поменялась, и не только моя. Поменялся весь российский футбол. Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже ВЭБ Арену — ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше. Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно! Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого.

— Этот сезон пока складывается для вас очень результативно. Два гола подряд в чемпионате страны, победный мяч Казахстану, и это еще не считая голевых передач.

— Я и сам себе удивляюсь (улыбается). Со «Спартаком» мяч удачно отскочил ко мне, и я принял решение пробить. То же самое было и с «Ахматом». Я не пытался это осмыслить, просто благодарю Господа за голы. Очень важно в такой ситуации спокойно и аккуратно ходить по земле, а не стучать по ней каблуками, не возноситься вверх. Стараюсь много тренироваться, чтобы отдавать команде все свои силы и способности. Помогать моим партнерам — самое важное для меня. Один футболист ничего не добьется, только все вместе.

— Ваши слова прекрасно иллюстрируют следующее наблюдение: кажется, вы порой немного скромничаете, не бьете по воротам, если есть возможность отдать пас партнеру.

— Умение бить по воротам, забивать голы никогда не входило в список моих сильных сторон. Все верно, я предпочитаю ассистировать, отдавать мяч нападающим. Даже не задумывался, почему. Может быть, потому, что у меня это получается лучше? Всю карьеру я пытаюсь делать упор на передачи. Но сейчас начинают появляться и голы (улыбается). Обещаю, что буду продолжать бить по воротам.