Марио Фернандес попрощался с болельщиками ЦСКА перед приостановкой карьеры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес попрощался с болельщиками после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:0).

Игра с ростовчанами стала для Фернандеса последней за армейцев перед приостановкой карьеры.

«Спасибо богу за эти 10 лет, которые я провел в России. Без его помощи я бы ничего не достиг здесь. Спасибо всем партнерам по команде, а также Роману Бабаеву и Евгению Гинеру. ЦСКА всегда будет первым и в моем сердце!» — сказал Фернандес.

Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио». После матча с «Ростовом» футболист отправится в Бразилию. Контракт игрока, действующий до конца июня 2024 года, будет приостановлен.