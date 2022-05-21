Магнуссон: «Спасибо за все! Для меня это было прекрасное путешествие»

Защитник Хердур Магнуссон поделился эмоциями после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Ростов» (4:0).

«Спасибо за все! Для меня это было прекрасное путешествие. Прекрасный стадион, клуб и болельщики. Я, конечно, не такая легенда, как Дзага и Марио, но сердечно благодарен вам за все!» — сказал Магнуссон.

ЦСКА объявил об уходе Магнуссона 20 мая. 29-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити». Он провел за красно-синих 92 матча и забил пять мячей. В составе армейцев он становился обладателем Суперкубка России.