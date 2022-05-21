Форвард «Уфы» Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиров Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

21-летний россиянин отметился 19 голами в 29 матчах за уфимцев.

Вторым в списке бомбардиров оказался нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз с 14 голами и форвард «Сочи» Матео Кассьерра, у которых по 14 голов. Третий — нападающий «Динамо» Федор Смолов с 12 голами.

Контракт Агаларова с клубом действует до декабря 2022 года.