Марио Фернандес объяснил задержку с представлением в качестве игрока «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал задержку с официальным представлением его в качестве нового игрока питерцев.

— Новости о вашем трансфере появились еще недели две назад, но объявление о переходе задерживалось. Почему?

— Я был в Бразилии с семьей, никуда спешить не хотелось. Вместе решили дождаться, пока пройдет матч за Суперкубок и после него спокойно подписать все бумаги.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Перед подписанием соглашения сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.