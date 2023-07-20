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Марио Фернандес объяснил задержку с представлением в качестве игрока «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал задержку с официальным представлением его в качестве нового игрока питерцев.

— Новости о вашем трансфере появились еще недели две назад, но объявление о переходе задерживалось. Почему?

— Я был в Бразилии с семьей, никуда спешить не хотелось. Вместе решили дождаться, пока пройдет матч за Суперкубок и после него спокойно подписать все бумаги.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Перед подписанием соглашения сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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