Марио Фернандес объяснил задержку с представлением в качестве игрока «Зенита»
Новичок «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал задержку с официальным представлением его в качестве нового игрока питерцев.
— Новости о вашем трансфере появились еще недели две назад, но объявление о переходе задерживалось. Почему?
— Я был в Бразилии с семьей, никуда спешить не хотелось. Вместе решили дождаться, пока пройдет матч за Суперкубок и после него спокойно подписать все бумаги.
Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
Перед подписанием соглашения сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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