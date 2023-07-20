Фернандес — об информации о лишнем весе: «От тех новостей мне стало очень грустно»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о слухах о его лишнем весе.

— После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись? Собираетесь ли бороться с этим в суде?

— Действительно, новостей было очень много и, думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать. Но все это была одна большая ложь. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».

— Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?

— Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает. У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда пошла — не знаю.