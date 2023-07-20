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Сегодня, 15:28

Фернандес рассказал о тренировках в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал о подготовке к сезону РПЛ-2022/23.

— Вы уже несколько недель в клубе. Готовы ли выйти на поле и играть?

— Я работаю на полную, выкладываюсь на максимум, чтобы как можно скорее набрать все необходимые кондиции, вернуться в свою лучшую форму и быть готовым помогать команде на поле.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Перед подписанием соглашения сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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