Агент Рахмановича рассказал, что общается с несколькими российскими клубами
Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о ситуации с будущим Амара Рахмановича.
«Рахманович провел один сезон в «Крыльях», сейчас мы ищем варианты для него. Мы активно общаемся с самарским клубом, рассматриваем как аренду, так и полноценный трансфер. Посмотрим, как будет лучше для всех. Но сейчас Амар с «Крыльями», его все устраивает в клубе, в прошлом сезоне он провел много матчей. Пока мы точно не знаем, уйдет он или останется, нужен вариант, который устроит всех. Мы общаемся с несколькими клубами. Большего на данный момент сказать не могу», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».
29-летний Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 26 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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