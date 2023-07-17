Агент Рахмановича рассказал, что общается с несколькими российскими клубами

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о ситуации с будущим Амара Рахмановича.

«Рахманович провел один сезон в «Крыльях», сейчас мы ищем варианты для него. Мы активно общаемся с самарским клубом, рассматриваем как аренду, так и полноценный трансфер. Посмотрим, как будет лучше для всех. Но сейчас Амар с «Крыльями», его все устраивает в клубе, в прошлом сезоне он провел много матчей. Пока мы точно не знаем, уйдет он или останется, нужен вариант, который устроит всех. Мы общаемся с несколькими клубами. Большего на данный момент сказать не могу», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

29-летний Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 26 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.